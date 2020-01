Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les USA déclarent l'état d'urgence sanitaire Reuters • 01/02/2020 à 00:17









1er février (Reuters) - Les Etats-Unis ont déclaré vendredi l'état d'urgence sanitaire et annoncé qu'ils refusaient l'entrée sur leur territoire aux ressortissants étrangers s'étant rendus en Chine, une mesure extraordinaire décidée alors que l'administration Trump répète que le risque posé par le virus est faible pour les Américains. Par ailleurs, a annoncé un représentant des services sanitaires lors d'un point de presse à la Maison blanche, tous les ressortissants américains ayant voyagé au cours des deux semaines écoulée dans la province chinoise du Hubei, foyer de l'épidémie, seront placés à l'isolement pendant 14 jours - soit la période d'incubation, selon des représentants. Un septième cas de contamination au coronavirus a été confirmé dans le pays vendredi, en Californie. (Gabriella Borter et Steve Gorman; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.