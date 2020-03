Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Les services de Vestager fonctionnent à plein régime Reuters • 24/03/2020 à 17:10









BRUXELLES, 24 mars (Reuters) - La commissaire européenne Margrethe Vestager, chargée de la politique de la concurrence, a déclaré mardi à l'agence Reuters qu'elle s'attendait à voir davantage d'Etats membres accorder des subventions publiques à leurs entreprises victimes des conséquences de l'épidémie de coronavirus. Ses services ont d'ores et déjà validé le week-end dernier trois milliards d'euros d'aide d'Etat accordée aux secteurs portugais du tourisme, du voyage et de la restauration de même que les 300 milliards d'euros de garanties publiques pour les prêts aux entreprises en France ainsi que des mécanismes de prêts subventionnés en Allemagne "Nous pensons que ce week-end était juste le début. Nous approuverons un certain nombre de mécanismes aujourd'hui. Il doit y en avoir trois dans les tuyaux pour la seule journée d'aujourd'hui, et d'autres viendront, même de la part d'Etats membres où il n'y a pas encore tant d'entreprises affectées", a dit la commissaire danoise, jointe par téléphone. L'étude se fait à marche forcée. Sur chaque demande de validation de subventions publiques, a-t-elle dit, ses services sont en mesure de répondre dans un délai de 24 à 48 heures. Margrethe Vestager a par ailleurs demandé aux entreprises impliquées dans des processus de fusion-acquisition en cours de différer l'envoi de leurs dossiers afin de ne pas engorger ses services. (Foo Yun Chee version française Henri-Pierre André)

