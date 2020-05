Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les restrictions de déplacements USA-Canada prolongées Reuters • 20/05/2020 à 00:38









WASHINGTON/OTTAWA, 20 mai (Reuters) - Les Etats-Unis et le Canada ont annoncé mardi qu'ils allaient prolonger de 30 jours l'interdiction des déplacements transfrontaliers non-essentiels afin d'aider à la lutte contre la propagation du coronavirus. Ces mesures, instaurées mi-mars et qui devaient expirer mercredi, resteront en vigueur jusqu'au 22 juin, a indiqué le département américain de la Sécurité intérieure. Elles concernent aussi la frontière avec le Mexique, a-t-il précisé. "Il s'agit d'une décision importante qui va maintenir en sécurité la population dans les deux pays", a déclaré pour sa part le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Les livraisons commerciales ne sont pas concernées. (David Shepardson et David Ljunggren; version française Jean Terzian)

