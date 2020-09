Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Les restaurateurs marseillais déboutés par le tribunal administratif Reuters • 30/09/2020 à 17:05









(Actualisé avec entretien Castex-Rubirola) MARSEILLE, 30 septembre (Reuters) - Les restaurateurs de Marseille qui avaient saisi la justice contre l'arrêt préfectoral ordonnant la fermeture des bars et des restaurants ont été déboutés mercredi par le tribunal administratif de la ville, a-t-on appris de source judiciaire. L'instance avait été saisie en "référé liberté" par l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) et les collectivités locales. La décision de fermer les bars et restaurants pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus à Aix-Marseille, classée en zone d'alerte maximale, est entrée en vigueur dimanche soir pour une durée de quinze jours. L'UMIH a indiqué qu'elle voulait faire appel devant le Conseil d'Etat. Le Premier ministre Jean Castex s'est parallèlement entretenu dans la journée par téléphone avec la maire de Marseille, Michèle Rubirola, hostile à la fermeture des bars et restaurants dans sa ville, a-t-on appris auprès de Matignon. Le chef du gouvernement aura par ailleurs jeudi des consultations avec les maires de Paris, Lille, Lyon et Grenoble. (Marc Leras, édité par Henri-Pierre André)

