Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les pays baltes rouvrent leurs frontières communes Reuters • 06/05/2020 à 12:49









VILNIUS, 6 mai (Reuters) - La Lettonie, la Lituanie et l'Estonie vont rouvrir leurs frontières communes à compter du 15 mai à la faveur d'un assouplissement des mesures de restrictions destinées à freiner la propagation du nouveau coronavirus, ont déclaré les Premiers ministres de ces trois pays. Cette décision est la première du genre depuis le début du confinement au sein de l'Union européenne, dont la plupart des pays membres continuent d'imposer des restrictions à l'entrée sur leur territoire. "Nous avons convenu que les trois Etats baltes ont correctement maîtrisé la propagation du coronavirus et nous nous faisons mutuellement confiance", écrit sur Facebook le Premier ministre lituanien Saulius Skvernlis. "Donc, à partir du 15 mai, nous supprimons toutes les restrictions pour les ressortissants de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie voyageant dans les pays baltes." Les voyageurs en provenance d'autres pays continueront d'être placés en isolement pendant 14 jours, a-t-il ajouté. En dehors de l'Union européenne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande travaillent également à une levée des restrictions de voyages entre les deux pays. (Gederts Gelzis, Andrius Sytas, Tarmo Virki; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.