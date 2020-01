Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les patients hospitalisés à Paris "vont bien", disent les médecins Reuters • 25/01/2020 à 15:13









PARIS, 25 janvier (Reuters) - Les patients présentant les symptômes du coronavirus apparu le mois dernier dans la ville chinoise de Wuhan et qui ont été hospitalisés à Paris "vont bien", ont déclaré samedi les autorités hospitalières. Ces deux personnes font partie des trois cas officiellement recensés en France. Selon des membres de l'équipe médicale, qui se sont exprimés samedi devant la presse, il s'agit d'un couple originaire de Chine et qui est arrivé en France il y a cinq jours sans présenter de symptôme de coronavirus. "Les patients vont bien. (...) On ne sait pas combien de temps on va les garder", a dit l'un des médecins, expliquant que des précautions devaient être prises pour éviter la propagation du virus. Ils ont toutefois assuré qu'il n'y "avait pas de motif d'être inquiet" et ont rappelé qu'un consensus médical semblait se faire pour dire que le coronavirus de Wuhan était beaucoup moins préoccupant que le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), un coronavirus qui fut à l'origine d'une précédente épidémie, également apparue en Chine, qui avait fait près de 800 morts en 2002-2003. Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, ville où un troisième cas a été confirmé vendredi, a donné quelques précisions sur le patient, un homme de 48 ans travaillant dans le milieu du vin. Tout en invitant la population "à ne pas céder à la panique", l'édile a annoncé l'annulation des festivités prévuers pour la célébration du Nouvel an lunaire. (Nicolas Delame)

