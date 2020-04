Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les organisateurs du Tour de France envisagent un report plutôt qu'une annulation Reuters • 11/04/2020 à 17:22









PARIS, 11 avril (Reuters) - Les organisateurs du Tour de France envisagent un report de l'édition 2020 plutôt qu'une annulation en raison de la pandémie de coronavirus, selon un courriel vu samedi par Reuters qui a été adressé aux diffuseurs du programme. L'éditeur y fait état du "gel des aspects administratifs de notre collaboration". "La nature imprévisible de la crise mondiale dans laquelle nous sommes tous impliqués signifie que nous devrons être patients jusqu'à l'annonce officielle d'ASO (l'organisateur) à propos de l'édition 2020, en gardant à l'esprit que l'accent est actuellement mis sur un report plus tard dans l'été plutôt qu'une annulation", écrit le pôle éditions du journal L'Equipe, qui appartient au même groupe qu'ASO. Les organisateurs se sont refusés à tout commentaire. Le Tour est pour le moment programmé du 27 juin au 19 juillet. (Julien Pretot, version française Jean-Philippe Lefief)

