Coronavirus-Les nouveaux cas repartent à la hausse dans le monde

(Actualisé avec la situation en Ukraine) 25 juillet (Reuters) - Près de quarante pays ont, au cours de la semaine, enregistré une hausse record de nouveaux cas de coronavirus, selon un décompte réalisé par Reuters, ce qui démontre une reprise de la circulation du virus dans toutes les régions du monde. Le nombre de cas confirmés de nouvelles contaminations au COVID-19 a augmenté aux Etats-Unis, au Brésil, en Inde, mais aussi en Australie, au Japon à Hong Kong, en Belgique ainsi qu'en France. Plusieurs pays, parmi lesquels figurent des Etats qui ont récemment assoupli les mesures de confinement et de distanciation sociale, ont enregistré une accélération des contaminations. "Nous ne retournerons pas à "l'ancienne normalité. La pandémie a déjà changé nos façons de vivre", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les autorités sud-coréennes ont de leur côté fait état samedi de la plus forte hausse de nouveaux cas depuis le mois de mars. En Corée du Sud, il s'agit, selon les autorités, de cas importés. En Ukraine, le ministère de la Santé a indiqué avoir enregistré un nouveau record de nouvelles contaminations au coronavirus en l'espace de vingt-quatre heures depuis le 26 juin. Les Etats-Unis ont enregistré vendredi pour un quatrième jour consécutif plus de 1.000 décès liés au COVID-19 et près de 70.000 nouveaux cas de contamination. En France, le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus s'est élevé à 1.130 entre jeudi et vendredi, dépassant le seuil du millier pour le deuxième jour consécutif et retrouvant un niveau comparable à celui de la fin du confinement. "La circulation virale est en nette augmentation en France avec un R à 1,3", a fait savoir la direction générale de la Santé (DGS) dans un communiqué, appelant à un meilleur respect des mesures de prévention, en particulier la nécessité pour les personnes testées positives de s'isoler. Le gouvernement français a annoncé vendredi renforcer les contrôles des personnes en provenance de 16 pays frappés par le coronavirus en imposant des tests à leur arrivée à l'aéroport, qui pourront déboucher sur une "quatorzaine" pour les passagers positifs. Le Premier ministre, Jean Castex, a également invité les Français a éviter de se rendre en Catalogne, où l'épidémie reprend. (Jane Wardell, version française Matthieu Protard)

