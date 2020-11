Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les musées du Vatican vont à nouveau fermer Reuters • 04/11/2020 à 14:35









CITE DU VATICAN, 4 novembre (Reuters) - Les musées du Vatican, qui possèdent de nombreux trésors artistiques reconnus mondialement, fermeront jeudi au moins jusqu'au 3 décembre afin de se conformer aux nouvelles mesures mises en place par le gouvernement italien pour lutter contre la résurgence du coronavirus dans le pays. Les établissements, qui accueillent en temps normal jusqu'à six millions de visiteurs par an et représentent une source de financement conséquente pour le Vatican, avaient rouvert leurs portes début juin pour un nombre limité de visiteurs après trois mois de fermeture. L'Italie doit adopter mercredi des mesures plus contraignantes, notamment un couvre-feu nocturne au niveau national ainsi que la fermeture des musées et des expositions, selon un projet de décret que Reuters a pu consulter. (Philip Pullella, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.