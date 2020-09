Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les mesures sanitaires renforcées aussi dans le Nord Reuters • 14/09/2020 à 20:52









PARIS, 14 septembre (Reuters) - Les mesures destinées à lutter contre l'épidémie due au nouveau coronavirus vont être renforcées dans le Nord en raison d'une "aggravation brutale" de la situation sanitaire dans le département, a annoncé lundi la préfecture, avec notamment une extension du port du masque et l'annulation de certains événements. La Gironde et les Bouches-du-Rhône ont aussi annoncé lundi un durcissement de leurs mesures sanitaires. Dans le Nord, le port du masque est désormais obligatoire autour des salles de spectacle, des gymnases, des centres commerciaux ou encore des musées, dans un périmètre de 50 mètres, alors qu'il ne l'était jusqu'à présent qu'à l'intérieur de ces établissements. Les Journées européennes du patrimoine, prévues le week-end prochain, sont annulées dans plusieurs agglomérations, notamment à Lille, et aucun rassemblement dans la rue ne pourra avoir lieu dans l'ensemble du département à l'occasion de la Fête des voisins prévue vendredi. Les organisateurs d'événements publics tels que des inaugurations ou des salons professionnels sont "fortement invités" à les reporter ou au moins à limiter le nombre de participants. La préfecture recommande aussi de différer les rassemblements familiaux ou entre amis. Ce durcissement des règles est justifié par des "indicateurs sanitaires particulièrement dégradés dans le Nord", où le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas confirmés pour 100.000 habitants sur sept jours glissants, s'élevait jeudi dernier à 136,1 contre 42,4 le 31 août, explique la préfecture. (Bertrand Boucey)

