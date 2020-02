Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les marchés chinois plongent à l'ouverture Reuters • 03/02/2020 à 03:25









SHANGHAI/SINGAPOUR, 3 février (Reuters) - Les marchés d'actions chinois ont plongé à l'ouverture lundi, pour la première séance après les congés du nouvel an lunaire, les investisseurs ayant délaissé les actifs risqués en raison des craintes croissantes liées à la propagation du coronavirus 2019-nCoV. A Shanghaï, l'indice composite .SSEC a cédé 8% à l'ouverture, sa plus forte baisse depuis février 2019. Si les pertes se maintiennent, il s'agirait de la plus forte baisse quotidienne depuis 2015. Le coronavirus 2019-nCoV a fait 57 victimes supplémentaires dimanche en Chine, a annoncé la Commission nationale chinoise de la Santé, portant à 361 morts le bilan de l'épidémie. (Sam Shen à Shanghai, Mai Ngyuen à Hanoï, Tom Westbrook à Singapour et Wayne Cole à Sydney, version française Arthur Connan)

