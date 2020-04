Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les joueurs de ManUnited vont reverser 30% de leur salaire à la NHS Reuters • 03/04/2020 à 15:41









MANCHESTER, 3 avril (Reuters) - Les joueurs du club de football anglais Manchester United ont décidé vendredi reverser 30% de leur salaire aux hôpitaux et services de santé locaux submergés par l'épidémie de Covid-19, une première pour un club de Premier League. Selon le Daily Mail, c'est le capitaine de l'équipe, Harry Maguire, qui a suggéré l'idée aux joueurs qui l'ont tous acceptée. Cette décision survient alors que les footballeurs professionnels en Angleterre ne sont pas encore parvenus à un accord collectif sur une baisse de leur salaire, le championnat étant suspendu au moins jusqu'au 30 avril. (Simon Evans; version française Claude Chendjou)

