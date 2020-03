Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les eurodéputés approuvent des mesures de soutien économique Reuters • 27/03/2020 à 00:11









BRUXELLES, 27 mars (Reuters) - Les députés européens ont approuvé jeudi des fonds d'urgence destinés à atténuer le déclin économique de l'Union européenne provoqué par la pandémie de coronavirus. A l'issue d'une session qui s'est étalée sur plus de 12 heures, les eurodéputés ont adopté à l'unanimité trois ensembles de mesures, et ont approuvé une disposition qui suspend jusqu'au 24 octobre les règles du bloc sur les créneaux aériens afin d'éviter les "vols fantômes" dans un contexte de crise du secteur aérien. Le vote s'est déroulé à distance, pour la première fois dans l'histoire du Parlement européen, alors que toutes les réunions dans la chambre plénière ont été suspendues à cause du coronavirus. Seuls quelques-uns des 688 députés étaient présents dans l'enceinte. Equipée de gants et de lunettes de protection, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé les eurodéputés à adopter une enveloppe budgétaire spéciale de 37 milliards d'euros pour permettre aux Vingt-Sept de dépenser davantage pour soutenir leurs économies. Les mesures adoptées jeudi vont aussi permettre de recourir au budget alloué aux catastrophes naturelles pour aider les services de santé au sein de l'Union. (Marine Strauss; version française Jean Terzian)

