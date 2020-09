Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les Etats-Unis vont mettre fin aux contrôles renforcés de certains voyageurs Reuters • 10/09/2020 à 02:22









WASHINGTON,10 septembre (Reuters) - Le gouvernement américain est sur le point de mettre fin aux contrôles renforcés de certains passagers internationaux pour le COVID-19 et d'abandonner les exigences selon lesquelles les voyageurs en provenance des pays ciblés doivent arriver dans quinze aéroports américains désignés, selon des responsables américains, des responsables de compagnies aériennes et un document gouvernemental consulté par Reuters. Ces changements prendront effet dès lundi, selon la version préliminaire du plan de mise en oeuvre consulté par Reuters. Des représentants américains ont cependant déclaré que cette date pourrait être décalée. Le document consulté par Reuters révèle que le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américain "change de stratégie et va donner la priorité à d'autres mesures sanitaires afin de réduire les risques de contamination lors des voyages." Il y est ajouté que des 675.000 personnes contrôlées dans les quinze aéroports, "moins de 15 ont été testées positives au COVID-19." Un porte-parole du CDC n'était pas disponible dans l'immédiat pour faire un commentaire. (David Shepardson; version française Camille Raynaud)

