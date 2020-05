Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les Etats-Unis achèteront pour 3 mlds de dollars de produits agricoles Reuters • 09/05/2020 à 22:46









PARIS, 9 mai (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a annoncé samedi que les Etats-Unis achèteraient l'équivalent de 3 milliards de dollars en produits laitiers et en viande pour soutenir ses producteurs, dans un contexte de forte hausse du chômage, alors que de nombreux citoyens se tournent vers les banques alimentaires. "Dès le début de la semaine prochaine, à ma demande, les Etats-Unis achèteront auprès de nos agriculteurs et de nos producteurs l'équivalent de trois milliards de dollars de produits laitiers, viandes, et autres produits alimentaires", a déclaré Donald Trump sur Twitter. Il n'est pas possible de savoir si cette annonce s'inscrit dans le plan d'aide de 19 milliards de dollars annoncés par le département de l'Agriculture en avril. Le département avait annoncé qu'il achèterait trois milliards de dollars en produits agricoles dans le cadre de ce plan. La Maison blanche n'était pas joignable dans l'immédiat. Les Etats-unis ont perdu 20,5 millions d'emplois en avril, et le taux de chômage a atteint 14,7% selon des données officielles publiées vendredi. Les banques alimentaires ont manqué dans les derniers jours de denrées de base face à l'augmentation de la demande et en raison des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. (Makini Brice and Chris Prentice, version française Caroline Pailliez)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.