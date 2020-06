Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les enfants très peu contagieux, selon une étude Reuters • 04/06/2020 à 13:19









PARIS, 4 juin (Reuters) - Les enfants de moins de 15 ans contaminés par le nouveau coronavirus sont très peu contagieux, montre une étude menée en région parisienne par des pédiatres dont le Parisien a rendu compte jeudi. "On sait désormais qu'ils sont de tout petits contaminateurs", explique au quotidien le professeur Robert Cohen, pédiatre au centre hospitalier intercommunal de Créteil (Val-de-Marne) et vice-président de la Société française de pédiatrie (SFP). Selon les résultats de cette étude portant sur 605 enfants et conduite par 27 pédiatres en Ile-de-France - l'une des régions les plus touchées par l'épidémie - entre le 14 avril et le 12 mai, seuls 0,6% des enfants infectés par le coronavirus étaient contagieux, explique le pédiatre. "De plus, dans neuf cas sur dix, ce sont les adultes malades qui contaminent les enfants et non l'inverse. Même quand ils ont des frères et soeurs", précise-t-il au Parisien. Selon le Pr Robert Cohen, qui plaide pour une accélération et un élargissement du retour des enfants à l'école ainsi que pour un allègement d'un protocole sanitaire "inapplicable", plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette moindre contagiosité des enfants. Les enfants "semblent avoir moins de récepteurs du virus sur leurs muqueuses nasales", ils pourraient par ailleurs "être davantage protégés parce qu'ils ont déjà attrapé d'autres coronavirus" (immunité croisée) ou être plus résistants aux infections, "comme s'ils avaient eu un entraînement" à force d'avoir "toujours le nez qui coule" (immunité entraînée). "Plus anecdotique, on se demande si leur petite taille n'est pas un atout : on ne reçoit pas leurs postillons en pleine figure", souligne également le pédiatre. (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

