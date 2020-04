Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les dispositifs de soutien aux artisans français très sollicités-études Reuters • 22/04/2020 à 11:01









PARIS, 22 avril (Reuters) - La majorité des artisans, petits commerçants et professionnels libéraux français, lourdement affectés par l'épidémie de nouveau coronavirus, ont sollicité les dispositifs de soutien à l'économie mis en place par le gouvernement, selon deux enquêtes menées par des fédérations professionnelles publiées mercredi. Selon une première enquête menée pour l'U2P (Union des entreprises de proximité, qui fédère artisans, commerçants de proximité et professionnels libéraux), 58% de ces petites entreprises ont constaté à la suite de l'instauration du confinement le 17 mars dernier une chute de leur chiffre d'affaires dépassant 70% sur la deuxième quinzaine du mois. Cette enquête réalisée en avril 2020 par l'institut Xerfi-I+C auprès d'un panel de 6.200 entreprises largement représentatif des secteurs de l'artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales révèle que les chefs de ces entreprises ont largement sollicité les dispositifs de soutien mis en place par le gouvernement. A fin mars, 61% d'entre eux avaient mis au moins une partie de leurs salariés au chômage partiel, la moitié des patrons avaient demandé un report des échéances fiscales (51%) ou sociales (50%) et 29% avaient demandé à bénéficier de l'aide forfaitaire de 1.500 euros dans le cadre du fonds de solidarité. Au-delà des mesures gouvernementales, les chefs d'entreprise ont également fait appel au report des échéances bancaires (23%), agi pour suspendre leurs loyers professionnels (16%) ou leurs factures énergétiques (13%). "Tous ces résultats viennent confirmer la grande fragilité des artisans, commerçants et professionnels libéraux, qui par nature ne sont pas armés pour absorber un choc économique tel que celui imposé par la pandémie, a fortiori après avoir déjà subi les baisses d'activité liées au mouvement des gilets jaunes puis aux mouvements sociaux contre la réforme des retraites", souligne l'U2P dans un communiqué. La fédération appelle donc notamment les représentants de ces entreprises, ainsi que les pouvoirs publics nationaux et territoriaux à continuer à se mobiliser pour les soutenir. Dans une note de conjoncture également publiée mercredi, la Capeb (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment), dresse un constat comparable, en faisant état d'un effondrement de 12% de l'activité globale du secteur au premier trimestre 2020 par rapport aux trois premiers mois de 2019. Alors que 80% des entreprises artisanales du bâtiment sont à l'arrêt depuis le 17 mars, les deux tiers de celles qui comptent des salariés ont fait des demandes de chômage partiel. Pour le président de la Capeb Patrick Liébus, cité dans un communiqué, "les mesures engagées par l'Etat pour soutenir la trésorerie des TPE sont vitales et devront se poursuivre dans les prochains mois." Il appelle également le gouvernement à "prendre des mesures pour accompagner et inciter les entreprises à reprendre leur activité", en prévoyant notamment des aides spécifiques pour couvrir au moins une partie des surcoûts générés par la sécurisation sanitaire du redémarrage de l'activité, "qu'il est bien souvent impossible de répercuter (...) aux clients notamment lorsqu'il s'agit de particuliers." (Myriam Rivet, édité par)

