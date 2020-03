Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les dirigeants de Fiat Chrysler baissent leur rémunération Reuters • 30/03/2020 à 23:15









MILAN, 30 mars (Reuters) - Les principaux dirigeants de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) FCHA.MI FCAU.N vont provisoirement baisser leur rémunération pour préserver la solidité financière du groupe automobile italo-américain pendant la crise liée à la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi l'administrateur délégué aux employés. Dans une lettre que Reuters a pu lire, Mike Manley annonce qu'il va réduire de moitié son salaire au cours des trois prochains mois, à partir du 1er avril, pour éviter des suppressions d'emplois au deuxième trimestre. Le président John Elkann et les autres membres du conseil d'administration vont pour leur part renoncer à l'intégralité de leur rémunération jusqu'à la fin de l'année, ajoute-t-il. Les autres membres de la direction verront leurs salaires provisoirement réduits de 30% et le groupe va demander à ses employés n'étant pas affectés par les dispositifs de chômage partiel actuellement mis en oeuvre d'accepter un report provisoire du versement de 20% de leurs salaires. (Giulio Piovaccari version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL -4.46% PEUGEOT Euronext Paris -2.45%