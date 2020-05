Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les démocrates US n'ont pas de lignes rouges sur un plan d'aide-Pelosi Reuters • 17/05/2020 à 22:51









WASHINGTON, 17 mai (Reuters) - Le plan de soutien de 3.000 milliards de dollars proposé par le Parti démocrate aux Etats-Unis pour pallier les effets de la pandémie de coronavirus n'est pas gravé dans le marbre, a assuré dimanche la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui s'est dite prête à négocier avec les républicains. "Aucun projet présenté ne devient une loi sans négociations, alors oui", il y aura des discussions, a déclaré Nancy Pelosi sur l'antenne de CBS à propos de ce plan adopté vendredi par les représentants. Ce programme, qui doublerait la réponse financière apportée par le Congrès depuis le début de la crise sanitaire, se heurte à l'opposition des républicains, majoritaires au Sénat, et Donald Trump a promis qu'il userait de son droit de veto si le texte venait à être adopté. L'ambition des démocrates est notamment de débloquer près de 1.000 milliards de dollars d'aide aux Etats et aux gouvernements locaux qui subissent les conséquences de la pandémie. Le Parti républicain et l'administration de Donald Trump plaident de leur côté pour que les entreprises soient moins exposées au risque de poursuites liées au coronavirus et poussent en faveur de nouvelles baisses d'impôts. Les démocrates s'opposent à ces deux options mais Nancy Pelosi, interrogée dans l'émission "Face the Nation" sur CBS, a déclaré que son parti n'avait "pas de lignes rouges". "Le temps presse", a-t-elle ajouté. "Dans les précédents projets de loi, ils ont présenté leurs propositions puis nous avons travaillé de manière bipartisane. C'est que nous attendons aujourd'hui." (Doina Chiacu, version française Jean-Stéphane Brosse)

