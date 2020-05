Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les décès stables, les nouveaux cas en hausse en Italie Reuters • 12/05/2020 à 18:36









ROME, 12 mai (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus a fait 172 morts de plus en 24 heures en Italie, soit sept de moins que la veille, alors que le nombre de nouveaux cas a doublé, passant de 744 lundi à 1.402 mardi, selon le bilan communiqué par la Protection civile. Cette hausse est toutefois due à un retard dans les signalements en Lombardie, où 419 contaminations antérieures viennent d'être prises en compte. Au total, l'Italie, troisième pays le plus touché après les Etats-Unis et le Royaume-Uni pour la mortalité, déplore désormais 30.911 décès. Le nombre de cas confirmés, qui est le cinquième au monde, s'élève quant à lui à 221.216. Les porteurs de la maladie sont à ce jour 81.266, alors qu'ils étaient 82.488 lundi. Le nombre de patients en soins intensifs est passé de 999 lundi à 952 mardi. Les guérisons passent, elles, de 106.587 à 109.039. La Protection civile précise que 1,742 million de personnes ont subi des tests de dépistage. (Gavin Jones, version française Jean-Philippe Lefief)

