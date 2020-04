Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les compagnies aériennes vont perdre $314 mds de revenus-Iata Reuters • 14/04/2020 à 14:32









PARIS/LONDRES, 14 avril (Reuters) - Les compagnies aériennes vont perdre en cumulé 314 milliards de dollars (286 milliards d'euros) de chiffre d'affaires en 2020 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, selon une nouvelle estimation de l'Association internationale du transport aérien (Iata), dont la précédente prévision le 24 mars était de 252 milliards. Ce montant de 314 milliards représente une chute de 55% des revenus passagers par rapport à 2019 avec une baisse de 48% du trafic aérien, précise l'Iata mardi dans un bulletin hebdomadaire en ligne. (Laurence Frost, Tim Hepher et Sarah Young version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -5.31%