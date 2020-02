Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les casinos de Macao vont fermer pour deux semaines Reuters • 04/02/2020 à 11:31









HONG KONG, 4 février (Reuters) - Le chef de l'exécutif local de Macao, capitale mondiale du jeu, a annoncé mardi avoir demandé à l'ensemble des exploitants de casinos présents dans l'ancienne colonie portugaise de suspendre leurs activités pendant deux semaines pour tenter de contenir la propagation de l'épidémie du Coronavirus. Cette mesure, dont la date d'entrée en vigueur n'a pas été précisée, va faire l'objet de discussions entre les propriétaires de casinos et le gouvernement, a précisé Ho Iat Seng lors d'une conférence de presse. Dix cas confirmés de coronavirus 2019-nCoV - virus qui a fait plus de 420 morts et qui a contaminé plus de 20.000 personnes depuis décembre - ont été signalés dans cette région administrative spéciale (RAS), rétrocédée par le Portugal à la Chine en 1999. Seul endroit de Chine où les casinos sont autorisés, Macao attire des millions de touristes chinois chaque année dans ses 41 établissements dont les revenus seraient, selon certaines estimations, quatre fois plus élevés que ceux de Las Vegas. (Farah Master et Twinnie Siu, version française Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

