Coronavirus: les Bourses du Golfe plongent à l'ouverture

Les places boursières du Golfe, dont celle de Ryad, ont dégringolé dimanche à l'ouverture des marchés, affolées par les conséquences déstabilisatrices du nouveau coronavirus sur l'économie mondiale et les prix du pétrole en chute libre.

La Bourse de Ryad, plus gros marché de la région et classée dans le top 10 des places boursières mondiales, chutait de plus de 3% à son ouverture, emboitant le pas aux Bourses mondiales qui ont connu la semaine dernière leur pire semaine depuis la crise de 2008.

La place boursière du Koweït a suspendu ses échanges après avoir perdu près de 10% à la suite de l'annonce dimanche matin d'un nouveau cas de la maladie Covid-19 dans le pays, portant le nombre total de personnes infectées dans le pays à 46, le plus élevé du Golfe.

Aux Emirats arabes unis, où 21 cas de personnes infectées ont été recensés, les Bourses de Dubaï et d'Abu Dhabi plongeaient également, perdant environ 4%.

Les Bourses des pays du Golfe, très dépendants du pétrole, ouvrent le dimanche et ferment le jeudi.

Les prix de l'or noir, touchés de plein fouet par la panique face à la propagation du coronavirus, ont encaissé la semaine dernière leur plus importante chute hebdomadaire depuis 2008 à New York et depuis 2016 à Londres.

Au cours du week-end, la plupart des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont annoncé des mesures pour empêcher la propagation du virus tandis que le nombre de cas, pour la plupart des personnes revenant de pèlerinages en Iran --pays particulièrement touché par l'épidémie au Moyen-Orient--, augmentait.

Quelque 41 cas de nouveau coronavirus ont été recensés à Bahreïn, où la Bourse a perdu un peu plus de 2%. Au Qatar, où un premier cas a été détecté samedi, la Bourse perdait quelque 0,6% tout comme la place de Mascate, capitale d'Oman où quatre cas ont été recensés.

Au moins 115 cas de nouveau coronavirus ont été détectés dans le Golfe.

