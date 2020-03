Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Vietnam ferme ses frontières Reuters • 21/03/2020 à 15:32









HANOI, 21 mars (Reuters) - Le Vietnam interdira l'accès au pays à tous les étrangers à partir de dimanche, hors cas exceptionnels, afin d'endiguer la propagation du coronavirus, a annoncé samedi le gouvernement. Les rares personnes qui se rendent au Vietnam pour des raisons "diplomatiques ou exceptionnelles" devront avoir obtenu l'autorisation des ministres de l'Intérieur, de la Santé et des Affaires étrangères, et seront mises en quarantaine, a ajouté le gouvernement dans un communiqué. Le Vietnam a aussi fait savoir qu'il suspendait tous les vols internationaux. Le bilan de l'épidémie s'est établi samedi à 94 cas de contaminations confirmés dans le pays. Aucun décès n'est à déplorer. (Khanh Vu, version française Caroline Pailliez)

