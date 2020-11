Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le vaccin Sputnik V sera moins cher que ces rivaux, dit la Russie Reuters • 24/11/2020 à 12:01









MOSCOU, 24 novembre (Reuters) - Le prix du vaccin russe Sputnik V COVID-19, dont plus d'un milliard de doses doivent être produites, sera inférieur à celui de ses rivaux, a déclaré mardi le directeur du fonds souverain russe RDIF. Des précisions sur le prix seront communiquées dans la journée, mais Kirill Dmitriev, le directeur du RDIF, a indiqué à Reuters que Sputnik V serait bien meilleur marché que celui de ses rivaux, pour une efficacité similaire. Moscou a été critiqué par certains scientifiques occidentaux qui l'accusent de ne pas avoir respecté toutes les procédures afin d'accélérer la sortie de ce vaccin, ce que la Russie conteste. Selon le RDIF et le Centre National Gamaleya, des essais cliniques basés sur 39 cas confirmés et 18.794 patients qui ont reçu deux doses montrent que Sputnik V présente un taux d'efficacité de 91,4% au 28e jour et de 95% au 42e jour. (Rédaction de Moscou, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

