Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Texas et la Floride referment leurs bars Reuters • 26/06/2020 à 18:11









LUBBOCK, Texas, 26 juin - Le Texas a ordonné vendredi la fermeture des bars tandis que la Floride leur a interdit de servir de l'alcool sur place, ces deux Etats étant confrontés à une forte recrudescence des cas de contamination par le nouveau coronavirus. Le Texas a été en mai l'un des Etats américains les plus actifs dans la levée des mesures de confinement prises pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Moins touché que d'autres initialement, il fait désormais partie de ceux qui connaissent un fort rebond de l'épidémie avec plus de 6.000 nouveaux cas sur la seule journée de lundi. Il a aussi enregistré un nombre record d'hospitalisations pendant 13 jours consécutifs. Son gouverneur républicain Greg Abbott a ordonné la fermeture des bars à partir de ce vendredi midi, sauf pour les ventes à emporter. Il a aussi abaissé la capacité d'accueil des restaurants à 50% de leur capacité habituelle, contre 75% auparavant. "En ce moment, il est évident que l'augmentation du nombre de cas est largement alimentée par certaines activités, notamment l'habitude des Texans de se retrouver dans des bars", a dit Greg Abbott dans un communiqué. Il a aussi interdit la plupart des rassemblements en extérieur de plus de 100 personnes sans autorisation préalable. Jeudi, le gouverneur du Texas avait déjà suspendu toutes les opérations chirurgicales non essentielles à Houston, Dallas, Austin et San Antonio afin de libérer des lits d'hôpitaux. Outre le Texas et la Floride, 10 autres Etats américains ont signalé des hausses record de contaminations cette semaine: l'Alabama, l'Arizona, la Californie, la Caroline du Sud, l'Idaho, le Mississippi, le Missouri, le Nevada, l'Oklahoma et le Wyoming. (Brad Brooks, Jonathan Allen, Nathan Layne et Peter Szekely version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.