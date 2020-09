Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le test de Jean Castex est négatif, selon BFM TV citant Matignon Reuters • 08/09/2020 à 19:03









PARIS, 8 septembre (Reuters) - Le résultat du test de dépistage du COVID-19 effectué par le Premier ministre Jean Castex est négatif, rapporte mardi BFM TV citant Matignon. Le chef du gouvernement a subi ce test après avoir passé plusieurs heures samedi aux côtés de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, lui-même contaminé. (Rédaction de Paris)

