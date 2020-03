Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le seuil du millier de cas d'infections atteint au Japon Reuters • 04/03/2020 à 02:58









TOKYO, 4 mars (Reuters) - Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus au Japon a atteint le seuil de 1.000 après qu'un nouveau cas a été signalé dans la préfecture de Yamaguchi, dans l'ouest du pays, ont déclaré des représentants et la presse locale. Le virus a causé la mort de 12 personnes, selon les chiffres du ministère de la Santé. Le dernier patient diagnostiqué infecté par le coronavirus est un homme âgé d'une quarantaine d'années, a précisé le gouverneur de la préfecture de Yamaguchi, Tsugumasa Muraoka, lors d'une conférence de presse. Il s'agit du premier cas confirmé dans cette région, mettant en évidence la propagation de l'épidémie à travers le pays. Les autorités japonaises s'efforcent de contenir le virus alors que Tokyo doit accueillir les Jeux olympiques cet été. Une quarantaine de cas ont été signalés dans la capitale. Parmi le millier de cas recensés au Japon depuis le début de l'épidémie, a rapporté la télévision publique NHK, 706 l'ont été à bord du navire de croisière Diamond Princess, placé début février en quarantaine dans le port de Yokohama, près de la capitale. (Chris Gallagher, Makiko Yamazaki et Sakura Murakami; version française Jean Terzian, édité par Arthur Connan)

