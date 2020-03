Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Sénat US vote un plan de soutien de $2.000 mds Reuters • 26/03/2020 à 05:44









(Précisions; production photo/TV à disposition) WASHINGTON, 26 mars (Reuters) - Le Sénat des Etats-Unis a adopté mercredi soir un plan de soutien à l'économie de 2.000 milliards de dollars (environ 1.840 milliards d'euros) pour faire face au coronavirus en aidant les travailleurs ayant perdu leur emploi et les industries affectées, et en achetant du matériel médical. Le texte, fruit d'un compromis obtenu au terme de cinq jours de négociations tendues entre républicains et démocrates, a été adopté à l'unanimité, avec 96 voix pour, au Sénat où les républicains sont majoritaires. Il doit désormais être approuvé par la Chambre des représentants, contrôlée par l'opposition démocrate, avant d'être envoyé le cas échéant à Donald Trump pour promulgation. Le vote de la Chambre devrait avoir lieu vendredi, a indiqué un représentant démocrate. Donald Trump, dont les principaux conseillers ont contribué à obtenir un accord bipartisan, a promis qu'il signerait le texte dès que celui-ci lui parviendrait. "Je le signerai immédiatement", a dit le président américain à des journalistes mercredi avant le vote. Le coronavirus a causé plus de 900 décès et infecté au moins 60.000 personnes aux Etats-Unis. Seuls deux pays - la Chine où est apparu le virus et l'Italie - ont rapporté davantage de cas, et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu que les Etats-Unis pourraient devenir l'épicentre de la pandémie. Le plan doit soutenir l'économie par le biais d'une injection massive de liquidités, dont 500 milliards de dollars pour soutenir les entreprises industrielles les plus affectées via des prêts ou des subventions. Dans le secteur du transport aérien particulièrement touché par la crise, le projet prévoit en l'état d'accorder 25 milliards de subventions aux compagnies transportant des passagers et 8 milliards pour le fret aérien et les prestataires de service en aéroport, dont les services de restauration. Les aéroports eux-mêmes bénéficieraient de 10 milliards. Les compagnies aériennes devraient en outre avoir accès à 29 milliards de dollars de crédit. Quelque 500 milliards de dollars seront par ailleurs affectés aux aides directes pour les Américains, qui pourront aller jusqu'à 3.000 dollars par foyer sous forme de chèques envoyés à des millions de ménages. S'y ajoutent 350 milliards de dollars pour les prêts aux petites entreprises, 250 milliards de dollars pour les mesures d'aides aux chômeurs, au moins 100 milliards de dollars pour les hôpitaux et le système de santé, ainsi que des fonds supplémentaires pour les autres besoins de santé et près de 150 milliards de dollars pour aider les Etats et les autorités locales à combattre l'épidémie. Au total, les sommes prévues dans ce plan de soutien dépassent le montant combiné des dépenses publiques des Etats-Unis pour la défense, la recherche scientifique, la construction de routes et les autres dépenses discrétionnaires contrôlées par des lois de crédits (comme la diplomatie, l'aide extérieure, l'éducation ou la justice par exemple). (Richard Cowan, David Morgan et Susan Cornwell; version française Jean Terzian, Arthur Connan, Myriam Rivet et Henri-Pierre André)

