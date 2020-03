Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Sénat US pense voter ce mardi un plan de soutien économique de $2.000 mds Reuters • 24/03/2020 à 13:03









par Richard Cowan et Patricia Zengerle WASHINGTON, 24 mars (Reuters) - Le Sénat des Etats-Unis pourrait adopter dès ce mardi un plan de soutien à l'économie américaine de 2.000 milliards de dollars (1.842 milliards d'euros) face à la pandémie de coronavirus, les négociateurs républicains et démocrates ayant fait état de progrès significatifs dans leurs discussions. Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor, a annoncé qu'il reviendrait au Capitole ce mardi après une journée de pourparlers conclue lundi à minuit sans accord. Ni Steven Mnuchin, qui a dit avoir échangé au moins 10 fois avec le président Donald Trump au cours des négociations marathon de lundi, ni Chuck Schumer, le chef de file des sénateurs démocrates, n'ont fourni de détails sur l'évolution de ces discussions mais tous deux se sont montrés optimistes. "C'est ce qu'on anticipe, que nous terminerons demain (mardi-NDLR) et, espérons-le, que nous voterons demain", a dit Chuck Schumer à la presse. Les républicains, majoritaires au Sénat, les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, et les principaux collaborateurs de Donald Trump négocient depuis des jours au sujet de ce plan, qui serait le troisième et le plus important adopté par les deux chambres du Congrès américain pour tenter d'atténuer les conséquences économiques de la crise sanitaire en cours. Le coronavirus apparu en décembre en Chine a fait plus de 550 morts et contaminé plus de 43.800 personnes aux Etats-Unis, qui, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pourrait devenir le principal foyer de la pandémie dans le monde. Pour tenter d'enrayer la propagation du virus, plusieurs Etats américains ont décidé des mesures de confinement, ordonnant au total à environ 100 millions de personnes, soit près d'un tiers de la population des Etats-Unis, de rester chez elles, tandis que l'activité est quasiment à l'arrêt dans de nombreux secteurs, faisant craindre une flambée du chômage. Aux yeux des démocrates, le projet républicain ne débloque pas assez de fonds pour les Etats et les hôpitaux, ne prévoit pas une aide suffisante pour les chômeurs et manque de mécanismes de supervision quant à l'utilisation des aides massives prévues pour les grandes entreprises. On ignore les détails du compromis bipartite qui semble se dessiner mais il devrait notamment prévoir des aides financières directes pour les Américains, via l'envoi de chèques, et des mesures de soutien pour les secteurs d'activité les plus touchés, notamment le transport aérien. Les républicains disposent d'une majorité de 53 sièges sur 100 au Sénat, ce qui signifie qu'il leur faut l'appoint d'élus démocrates pour atteindre les 60 voix généralement nécessaires pour faire adopter les grands textes de loi. Un compromis avec les démocrates est d'autant plus nécessaire en ce moment que leurs rangs se sont éclaircis du fait du coronavirus. Le sénateur Rand Paul a été contaminé et quatre autres élus républicains sont aussi dans l'incapacité de voter pour avoir été en contact avec des personnes infectées. (version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

