Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Sénat français approuve la création d'une commission d'enquête Reuters • 30/06/2020 à 16:19









PARIS, 30 juin (Reuters) - Le Sénat a annoncé mardi avoir adopté à l'unanimité la création d'une commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus proposée par son président, Gérard Larcher (LR). La commission d'enquête aura pour mission d'évaluer les politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire du COVID-19 et de sa gestion, explique le Sénat sur son site internet. L'annonce survient alors que l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn doit être entendue ce mardi à partir de 17h00 par les députés sur la gestion de la crise. Pour Gérard Larcher, la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 a "montré que notre pays n'était pas suffisamment préparé et que la remise en cause au fil des années des politiques d'anticipation nous avait laissés démunis". Il juge de fait "essentiel de comprendre les causes de cette impréparation afin d'en tirer les leçons pour l'avenir". (Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.