Coronavirus-Le second tour des municipales reporté en Guyane

PARIS, 15 juin (Reuters) - Le second tour des élections municipales, qui aura lieu le 28 juin en France, a été reporté en Guyane en raison de la circulation toujours active du nouveau coronavirus dans cette collectivité d'Amérique du Sud, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur. "(...) le gouvernement a décidé de reporter les élections municipales en Guyane pour toutes les sept communes où un second tour était prévu le 28 juin", écrit le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Le scrutin est en revanche maintenu "à ce stade" à Mayotte, dans l'océan Indien. Dans son point quotidien, la direction générale de la santé a fait état lundi d'une situation "préoccupante" en Guyane et à Mayotte, même si le nombre de cas de contamination au coronavirus baisse dans ce second territoire. Pour la Guyane, la DGS a dit constater "une intensification de la circulation virale autour des trois grandes zones urbaines du littoral" et a souligné que "toutes les communes sont désormais touchées". (Bertrand Boucey)

