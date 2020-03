Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le salon aéronautique de Farnborough annulé-sources Reuters • 20/03/2020 à 15:14









PARIS, 20 mars (Reuters) - Le salon aéronautique de Farnborough, près de Londres en Angleterre, a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, a appris Reuters vendredi de deux sources proches du dossier. Ce salon prévu du 20 au 24 juillet est l'un des plus importants du secteur et donne généralement lieu à la signature de contrats de plusieurs milliards de dollars auprès d'Airbus AIR.PA ou de Boeing BA.N . La décision a été prise après l'annulation par les organisateurs du Royal International Air Tattoo, la plus importante manifestation aéronautique militaire au monde, qui était également prévue au Royaume-Uni juillet. (Tim Hepher; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +18.70% BOEING CO NYSE -2.76%