Coronavirus-Le ROC annuel de Rémy Cointreau pourrait chuter de 25%

PARIS, 2 avril (Reuters) - Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau RCOP.PA a prévenu jeudi que le résultat opérationnel courant de son exercice 2019-2020 pourrait chuter de 20% à 25% en raison de l'impact sur son activité de l'épidémie de coronavirus. Le repli atteindrait entre 25% et 30% en données organiques, a précisé le groupe dans un communiqué. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020, clos fin mars, devrait reculer de 9% en données publiées et de 12% à périmètre et changes constants. "Ces attentes impliquent un repli organique d'environ 26% au quatrième trimestre, malgré un excellent début de nouvel an chinois en janvier et une bonne résilience de l'activité e-commerce depuis le début de l'épidémie en Chine", explique Rémy Cointreau. Le groupe prévient par ailleurs que la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, qui a provoqué la mise en oeuvre de mesures de confinement et la fermeture des commerces non-essentiels dans de nombreux pays, aura un impact encore plus fort sur le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2020-2021, qui vient de débuter. "Le groupe observe actuellement quelques améliorations en Grande Chine, où la plupart des magasins ont réouvert, ainsi que certains restaurants et bars. Néanmoins, il anticipe des efforts de déstockage de la part de ses grossistes chinois, et ce, pendant plusieurs mois avant une reprise des commandes, estimée pour la période du 'Mid-Autumn festival'", soit en octobre cette année, indique Rémy Cointreau dans son communiqué. "Ainsi, combiné à une très grande faiblesse du 'global travel retail' (distribution spécialisée dans les aéroports notamment, ndlr) et une dégradation attendue des tendances dans les zones EMEA et Amériques au cours des prochaines semaines, le groupe anticipe une décroissance organique de ses ventes au premier trimestre fiscal 2020-2021 supérieure à celle du quatrième trimestre 2019-2020". (Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +0.10%