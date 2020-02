Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le risque pour la population US "très faible", dit Trump Reuters • 27/02/2020 à 01:00









WASHINGTON, 27 février (Reuters) - Donald Trump a déclaré mercredi que le risque représenté par l'épidémie du nouveau coronavirus demeurait "très faible" pour la population américaine, soulignant que les Etats-Unis étaient disposés à mettre en oeuvre tous les moyens appropriés pour lutter contre le virus. S'exprimant lors d'une conférence de presse à la Maison blanche, il a indiqué que le vice-président Mike Pence chapeauterait la lutte contre l'épidémie. Un représentant des services sanitaires américains a déclaré plus tôt dans la journée que 59 cas de contamination ont été confirmés aux Etats-Unis, parmi lesquels 42 ressortissants rapatriés du navire de croisière Diamond Princess placé en quarantaine dans le port japonais de Yokohama. (Jeff Mason; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.