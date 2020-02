Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le risque aux USA reste "très faible", dit Trump Reuters • 27/02/2020 à 02:22









(Actualisé tout du long avec éléments et déclarations supplémentaires; photo à disposition) WASHINGTON, 27 février (Reuters) - Donald Trump a assuré mercredi à la population américaine que le risque lié à l'épidémie de coronavirus restait "très faible" aux Etats-Unis et a désigné le vice-président Mike Pence en charge des opérations américaines de lutte contre cette crise sanitaire mondiale. S'exprimant lors d'une conférence de presse à la Maison blanche au côté du groupe de travail sur le coronavirus, le président américain a déclaré que les autorités sanitaires du pays se préparaient à faire tout le nécessaire pour contenir cette épidémie. Il a indiqué qu'il accepterait le montant du budget spécifique alloué par le Congrès pour lutter contre le coronavirus, quel que soit ce montait, et que Washington n'envisageait pas dans l'immédiat de restrictions de voyage vers ou en provenance de pays comme la Corée du Sud ou l'Italie, qui font face à une flambée des cas de contamination. "Le risque pour la population américaine demeure très faible", a déclaré Donald Trump, avec Mike Pence et des représentants des autorités sanitaires à ses côtés. "Nous sommes prêts à nous adapter et nous sommes préparés à faire tout ce que nous devons faire face à la propagation de l'épidémie, si elle se propage", a-t-il ajouté, précisant que la propagation du virus aux Etats-Unis n'était pas "inévitable". Il est "probable, possible", que l'épidémie se propage, a poursuivi le président américain. "Cela pourrait être à un niveau très faible, ou à un niveau plus large. Peu importe ce qui se produit, nous sommes totalement préparés". Des représentants des autorités sanitaires américaines ont prévenu mercredi qu'il fallait se préparer à la confirmation de cas supplémentaires, tandis que la ville de New York a dit procéder à des dépistages et être prête à fournir jusqu'à 1.200 lits d'hôpitaux si nécessaires. Aucun cas n'a été signalé pour l'heure dans l'Etat de New York. Le Pr Anthony Fauci, à la tête de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, a déclaré que bien que le virus était contenu aux Etats-Unis, les Américains devaient se préparer à une éventuelle épidémie alors que les transmissions se propagent au-delà de Chine, où le nouveau coronavirus est apparu en décembre. "S'il y a une pandémie, alors nous serons presque à coup sûr affectés", a-t-il dit à la chaîne de télévision CNN. Le secrétaire aux Services sanitaires et humanitaires, Alex Azar, a déclaré que 59 cas de contamination ont été confirmés aux Etats-Unis, parmi lesquels 42 ressortissants rapatriés du navire de croisière Diamond Princess placé en quarantaine dans le port japonais de Yokohama. Les cours boursiers mondiaux se sont repliés ces derniers jours par crainte d'une perturbation prolongée des chaînes d'approvisionnement et de l'économie à cause du coronavirus, qui a infecté plus de 80.000 personnes et causé près de 3.000 décès en Chine continentale. (Jeff Mason et Jonathan Allen, avec Steve Holland et Susan Heavey; version française Jean Terzian)

