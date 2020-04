Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le PSG lance une plate-forme d'appel aux dons Reuters • 08/04/2020 à 12:55









PARIS, 8 avril (Reuters) - Le club de football Paris Saint Germain et sa fondation ont lancé mercredi une plate-forme https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-paris-saint-germain/collectes/psg-engage d'appel aux dons pour venir en aide aux hôpitaux et services de santé locaux submergés par l'épidémie de COVID-19. "En ouvrant une plate-forme d'appel aux dons aux objectifs ambitieux, le Paris Saint-Germain renforce l'élan de solidarité pour les soignants des hôpitaux de Paris et d'Ile-de-France, les bénévoles et bénéficiaires du Secours populaire français en Ile-de-France et en région et ceux d'Action contre la faim en France et à l'international", écrit le club de Ligue 1 dans un communiqué. "Le club appelle l'ensemble de la grande famille du Paris Saint-Germain à participer à cet élan de solidarité et à apporter son soutien. Cinq, dix, 15, 50 euros ou plus, chaque don compte !", poursuit le communiqué. Le Paris Saint-Germain, qui a déjà levé 217.500 euros via une vente des maillots "Tous Unis", promet dans les prochains jours de nouvelles initiatives pour affronter la crise liée à la pandémie. Le COVID-19 a fait en France 10.328 décès, dont 7.091 dans les hôpitaux et 3.237 dans les Ehpad, selon le dernier bilan fourni mardi par les autorités sanitaires. (Julien Pretot; version française Claude Chendjou)

