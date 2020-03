Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus - Le prince Charles contaminé, la reine en bonne santé Reuters • 25/03/2020 à 12:03









(.) LONDRES, 25 mars (Reuters) - Le prince Charles, héritier du trône au Royaume-Uni, a été contaminé par le nouveau coronavirus, a annoncé mercredi son service de presse. Fils aîné de la reine Elizabeth, le prince de Galles est âgé de 71 ans. Le palais de Buckingham a indiqué de son côté que la reine était en bonne santé. Selon la maison royale, Charles n'a pas vu sa mère depuis le 12 mars dernier. Compte tenu des délais d'incubation, il n'était alors pas contagieux. "Le prince de Galles a été testé positif au coronavirus", a dit Clarence House dans un communiqué. "Il a présenté de légers symptômes, mais il reste en bonne santé et il a travaillé de chez lui au cours des derniers jours." "La duchesse de Cornouaille (son épouse, NDLR) a également subi un dépistage mais elle n'a pas été contaminée par le virus", précise le communiqué. Le prince Charles et son épouse Camilla sont désormais en confinement en Ecosse. "Il est impossible de dire comment le prince a été contaminé au regard du nombre des engagements publics qu'il a honorés ces dernières semaines." (Guy Faulconbridge version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.