Coronavirus-Le prince Charles a été testé positif, selon ITV

LONDRES, 25 mars (Reuters) - Le prince Charles, héritier du trône au Royaume-Uni, a été contaminé par le nouveau coronavirus, rapporte mercredi la chaîne de télévision ITV citant la maison royale. Le prince de Galles est âgé de 71 ans. Son épouse Camilla a été testée également mais n'est pas porteuse du virus, ajoute ITV. "Le prince Charles et Camilla se sont mis à l'isolement dans leur maison de Burnham sur le domaine de Balmoral en Ecosse", précise le spécialiste des affaires royales de la chaîne. (Guy Faulconbridge version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

