Coronavirus-Le président iranien demande l'interdiction des mariages et des rassemblements

11 juillet (Reuters) - Le président iranien Hassan Rohani s'est prononcé samedi pour l'interdiction des grands rassemblements, tels que les mariages et les veillées funèbres, pour enrayer la reprise de l'épidémie due au coronavirus, tout en insistant sur la nécessaire poursuite des activités économiques. Peu de temps après son discours télévisé, la police de Téhéran a annoncé la fermeture jusqu'à nouvel ordre de tous les lieux de la capitale dédiés aux mariages et aux deuils. Le confinement a été progressivement assoupli depuis la mi-avril en Iran, mais une forte augmentation du nombre de cas y a été observée récemment. Le ministère de la Santé a fait état samedi de 188 décès et 2.397 cas supplémentaires au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le total à 12.635 morts et 255.117 infections. (Christina Fincher, version française Jean-Philippe Lefief)

