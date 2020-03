Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Premier ministre israélien à l'isolement Reuters • 30/03/2020 à 15:31









(Actualisé avec isolement) JERUSALEM, 30 mars (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a été en contact avec une attachée parlementaire atteinte du coronavirus, s'est placé lundi à l'isolement, mais ne semble pas avoir contracté le SARS-CoV-2, rapportent les autorités. Par précaution, Benjamin Netanyahu, qui est âgé de 70 ans, va toutefois se soumettre mardi à un nouveau test de dépistage. Un premier test, réalisé le 15 mars, s'est révélé négatif. Le ministère israélien de la Santé recommande 14 jours d'isolement pour les personnes ayant été en contact avec un malade, à compter de la date de ce contact. D'après les médias israéliens, l'attachée parlementaire atteinte a assisté la semaine dernière à une séance de travail en présence de Benjamin Netanyahu et de députés de l'opposition, avec lesquels il négocie la formation d'un gouvernement d'union nationale. "Une première évaluation indique qu'il n'est pas nécessaire que le Premier ministre se place à l'isolement puisqu'il n'a pas été en contact étroit avec elle", avait déclaré dans un premier temps un membre de l'administration israélienne. Il a ensuite indiqué que Benjamin Netanyahu et ses collaborateurs avaient "décidé de s'isoler jusqu'à l'achèvement des investigations épidémiologiques" et que leurs entretiens auraient lieu par visioconférence. Israël compte à ce jour 4.347 cas de contamination au SARS-CoV-2 et 15 décès. Le ministère de la Santé estime que l'épidémie pourrait provoquer des milliers de morts. Le chef du gouvernement devait présider ce lundi une réunion de crise, notamment pour examiner le projet de confinement d'une partie du pays. (Dan Williams version française Henri-Pierre André et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.