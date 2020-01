Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Premier ministre chinois en visite à Wuhan, foyer de l'épidémie Reuters • 27/01/2020 à 04:42









PEKIN, 27 janvier (Reuters) - Le Premier ministre chinois Li Keqiang s'est rendu lundi à Wuhan, ville du centre du pays où est apparue l'épidémie de coronavirus qui a fait au moins 80 morts, ont annoncé les autorités. Li s'est déplacé à Wuhan pour inspecter les efforts en cours afin de contenir l'épidémie. Il s'est entretenu avec des patients et le personnel médical, précise un communiqué du gouvernement chinois. Les autorités sanitaires à travers le monde sont engagées dans une course contre la monde pour freiner la propagation de l'épidémie après l'apparition de plusieurs cas en-dehors de la Chine, notamment en Thaïlande, en Australie, aux Etats-Unis et en France. Le nouveau coronavirus suscite l'inquiétude car il reste mal connu, notamment sur son degré de mortalité et sa capacité de contamination. Il peut provoquer des pneumonies, dans certains cas mortelles. Sa période d'incubation peut aller d'un à 14 jours, pendant lesquelles la contamination peut se produire. (Se Young Lee et Lusha Zhang, version française Arthur Connan)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.