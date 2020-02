Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le premier cas d'Amérique latine confirmé au Brésil Reuters • 26/02/2020 à 16:07









(Actualisé avec confirmation) BRASILIA, 26 février (Reuters) - Le ministre brésilien de la Santé a confirmé mercredi le premier cas national de contamination au coronavirus signalé un peu plus tôt dans un hôpital de Sao Paulo, qui est aussi le premier en Amérique latine. Le gouvernement avait pris des mesures de prévention avant l'apparition de la maladie, a ajouté Henrique Mandetta. Le patient serait un homme de 61 ans ayant récemment voyagé en Italie, avait-on indiqué auparavant de source hospitalière. (Lisandra Paraguassu version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

