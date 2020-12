Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Portugal va assouplir les restrictions pour Noël Reuters • 05/12/2020 à 16:46









LISBONNE, 5 décembre (Reuters) - Le Portugal va assouplir pendant la période de Noël les restrictions décidées pour freiner la propagation du coronavirus afin de permettre aux gens de rendre visite à leurs proches mais les mesures seront à nouveau renforcées quelques jours plus tard en vue des fêtes du Nouvel An, a annoncé samedi le gouvernement. Le Premier ministre Antonio Costa a déclaré aux journalistes qu'aucune interdiction de voyager à l'intérieur du pays ne serait imposée entre le 23 et le 26 décembre, mais que les déplacements entre régions seraient à nouveau proscrits le soir du Nouvel An. Aucune fête de rue ne sera autorisée le 31 décembre, les rassemblements en plein air seront limités à un maximum de six personnes et tout le monde devra avoir regagné son domicile à deux heures du matin, a également déclaré Antonio Costa. (Catarina Demony, version française Benjamin Mallet)

