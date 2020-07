Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le port du masque obligatoire partout en Catalogne Reuters • 08/07/2020 à 11:47









MADRID, 8 juillet (Reuters) - La Catalogne a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans l'espace public même si les règles de distanciation physique sont respectées, a annoncé mercredi le président de l'exécutif régional catalan, Quim Torra. La nouvelle mesure entrera en vigueur ce jeudi, faisant de la Catalogne la première région d'Espagne à adopter un dispositif aussi strict. En Espagne, le port du masque est obligatoire à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments si une distance minimale de 1,5 mètre ne peut être respectée. Le week-end dernier, la Catalogne a annoncé le reconfinement géographiquement localisé de plus de 200.000 personnes après la détection de nouveaux foyers de contamination au nouveau coronavirus autour de la ville de Lleida. Avec 252.130 cas confirmés de contamination depuis le début de l'épidémie selon le dernier bilan officiel, dont 28.392 mortels, l'Espagne est l'un des pays les plus touchés par la pandémie. (Inti Landauro, Joan Faus et Nathan Allen; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

