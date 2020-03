Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Le gouvernement slovaque fait une photo de famille le 21 mars 2020 à Bratislava, après sa cérémonie d'intronisation ( AFP / VLADIMIR SIMICEK )

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Près d'un milliard de confinés -

Plus de 900 millions de personnes dans plus de 35 pays dans le monde sont désormais appelées à rester chez elles par les autorités, selon une base de données tenue par l'AFP.

La plupart font l'objet d'un confinement obligatoire, comme en France et en Italie. Les autres sont soumises à un couvre-feu, à des quarantaines ou à des appels non coercitifs à ne pas sortir de chez elles.

Aux Etats-Unis, 30% de la population est placée, à des degrés différents, en confinement, notamment à New York, Los Angeles et Chicago.

En Amérique latine, la Colombie passera en confinement obligatoire mardi soir tandis qu'en Bolivie - où l'élection présidentielle prévue le 3 mai a été reportée - le gouvernement a mis le pays en quarantaine à partir de dimanche. Au Brésil, l'Etat de Sao Paulo sera en quarantaine pendant quinze jours à compter de mardi.

En Afrique, le confinement devient général en Tunisie, dimanche, ainsi qu'au Rwanda.

- Plus de 12.000 morts dans le monde -

L'expansion du coronavirus ( AFP / )

Plus de 291.420 cas d'infection ont été détectés dans 165 pays et territoires depuis le début de l'épidémie qui a fait au moins 12.725 morts, selon un bilan établi par l'AFP samedi à 19h00 GMT.

L'Italie compte 4.825 morts pour 53.578 cas confirmés (dont plus de 6.000 guérisons). La Chine dénombre 81.008 cas, dont 3.255 décès (71.740 guérisons).

Les pays où le plus de personnes ont péri après l'Italie et la Chine sont l'Iran avec 1.556 morts pour 20.610 cas, l'Espagne avec 1.326 morts (24.926 cas), la France avec 562 morts (14.459 cas) et les États-Unis avec 278 morts (22.177 cas).

- Règles durcies -

L'Italie arrête toutes les activités de production non indispensable pour garantir l'approvisionnement de biens essentiels, et durcit les règles du confinement avec fermeture de tous les espaces verts.

En France, restrictions supplémentaires de la circulation et couvre-feu dans plusieurs villes du sud.

La Suisse interdit tout rassemblement de plus de cinq personnes.

La Géorgie et le Kirghizstan ont décrété samedi l'état d'urgence.

Couvre-feu imposé en Haïti, en République dominicaine voisine, en Jordanie, en Roumanie et au Burkina Faso.

- Fermetures des frontières -

Cuba va refouler à partir de mardi les touristes, renonçant à une source cruciale de devises.

La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ferment leurs frontières à partir de ce weekend, comme le Rwanda.

Le Brésil va les fermer à partir de lundi aux ressortissants en provenance d'Europe, d'Australie et de plusieurs pays asiatiques.

Le Pakistan suspend tous les vols internationaux.

La Roumanie interdit l'accès à son territoire à la plupart des étrangers.

- Entreprises touchées -

L'avionneur Boeing, qui a demandé au gouvernement fédéral américain de lui venir en aide, arrête provisoirement les versements de dividendes. Son PDG renonce à sa rémunération.

Les patrons des grandes compagnies aériennes américaines demandent au Congrès une aide financière immédiate.

- Appels au report des JO -

Les appels au report des jeux Olympiques prévus pour se dérouler du 24 juillet au 9 août à Tokyo se multiplient.

Les fédérations américaine et espagnole d'athlétisme rejoignent les fédérations de natation américaine et française et le comité olympique norvégien pour réclamer au CIO un ajournement.

