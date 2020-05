Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le plan de relance de la Commission s'élèverait à 750 mds d'euros-N-TV Reuters • 27/05/2020 à 11:37









BERLIN, 27 mai (Reuters) - Le plan de relance post-pandémique que la Commission européenne doit présenter ce mercredi devrait mobiliser un total de 750 milliards d'euros, a rapporté mercredi la chaîne de télévision allemande N-TV, qui cite des sources à Bruxelles. Ce montant devrait recouvrir 500 milliards d'euros dégagés sous forme d'aides non remboursables et 250 milliards sous forme de prêts, a précisé le média allemand. L'objectif est d'aider l'économie européenne à se remettre de l'épidémie de coronavirus qui a ébranlé les 27 Etats membres. La Commission a assuré que son projet respecterait un équilibre entre subventions et prêts, une alternative sur laquelle s'opposent les capitales européennes. (Michelle Martin version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

