Coronavirus-Le plan de déconfinement britannique sera présenté dimanche

LONDRES, 6 mai (Reuters) - Le gouvernement britannique présentera dimanche les modalités de son plan d'assouplissement du confinement en vigueur pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus, avec l'espoir d'une mise en oeuvre dès lundi de certaines mesures, a déclaré mercredi le Premier ministre Boris Johnson. "Nous allons bien sûr exposer les détails de ce plan dimanche", a-t-il dit devant le Parlement, répondant à une question du chef de l'opposition travailliste, Keir Starmer, au sujet de la reprise du travail. (Kylie MacLellan et Elizabeth Piper; version française Claude Chendjou)

