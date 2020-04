Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le plan d'aide va atteindre €110 mds, confirme Le Maire Reuters • 15/04/2020 à 08:08









PARIS, 15 avril (Reuters) - Le plan d'aide aux entreprises affectées par la crise du coronavirus va s'élever à 110 milliards d'euros, a confirmé mercredi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, sur RTL. Le chiffre avait été avancé la veille par Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, dans un entretien accordé à La Croix. Bruno Le Maire a par ailleurs promis une décision dans les prochains jours en ce qui concerne les aides publiques accordées à Air France-KLM AIRF.PA . (Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.91%