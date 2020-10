Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le plan blanc réactivé en Île-de-France Reuters • 08/10/2020 à 10:26









PARIS, 8 octobre (Reuters) - Face à la progression de l'épidémie due au coronavirus, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a demandé jeudi la mise en oeuvre du "plan blanc", qui permet de mobiliser davantage de ressources pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle. "Au vu de la pression sur les lits de réanimation et d'hospitalisation conventionnelle, j'ai demandé aux directeurs des établissements de santé de la région de déclencher leur plan blanc pour mobiliser toutes leurs ressources et anticiper les jours à venir", écrit Aurélien Rousseau sur Twitter. Le directeur de l'ARS avait indiqué la veille que le seuil des 40% de patients atteints par le COVID-19 avait été atteint dans les services de réanimation d'Île-de-France. (Sudip Kar-Gupta et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.